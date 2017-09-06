«Медуза»: приготовившая корзинку для Улюкаева сотрудница «Роснефти» десять лет работала на Пригожина

Сотрудница «Роснефти» Ольга Шокина, которая, как выяснилось на суде, готовила для экс-министра Алексея Улюкаева корзинку с мясными изделиями от «Ивановича» (главы «Роснефти» Игоря Сечина, — ред.), десять лет работала в структурах Евгения Пригожина. Об этом узнала «Медуза».

Фамилия Шокиной несколько раз фигурирует в разговоре Сечина с Улюкаевым. Аудиозапись была зачитана прокурором на прошедшем 5 сентября заседании суда. «Cкажи Шокиной, пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока», — зачитывал обвинитель слова Сечина.

С осени 2014 года и по настоящее время, сообщает «Медуза», Шокина занимает должность заместителя управляющего делами «Роснефти». Знакомый с организационной структурой компании источник сообщил, что она обслуживает первых лиц компании и решает вопросы авиаперевозок, недвижимости и корпоративного питания. С 2015 года Шокина, по данным «Медузы», возглавляет компании «РН-Влакра» и «Вектор Девеломпент», которые владеют недвижимостью «Роснефти» в Москве.

После ареста Улюкаева Шокина получила от президента России Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо Шокиной, глава государства наградил и других сотрудников «Роснефти». Издание предположило, что массовое награждение могло быть связано с продажей 20 процентов компании иностранному консорциуму.

До этого, пишет издание, Шокина десять лет, с 2004 года, работала в структурах петербургского ресторатора Евгения Пригожина, пройдя путь от обычного менеджера до гендиректора холдинга «Конкорд». Холдинг управляет столовыми в Доме Правительства России и ряде министерств, а также занимается организацией питания на приемах в Кремле и важных государственных мероприятиях, в частности — на инаугурации президента России и форуме АТЭС во Владивостоке.

Напомним, в среду газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзины с колбасными изделиями, отмеченными фирменным знаком «От Иваныча». Снимок редакции предоставил один из высокопоставленных чиновников, который получал подобную корзину от Сечина. По его словам, такие корзинки производят в специальном цеху. О том, что глава «Роснефти» занимается охотой и угощает своих друзей и деловых партнеров колбасой, сделанной из мяса убитых им животных, ранее писал Forbes со ссылкой на свои источники.