Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы

Мэрия Москвы отказалось согласовать пикет у посольства Мьянмы 8 сентября, сославшись на то, что в уведомлении не указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на организаторов акции.

Кроме этого, отказ мотивирован ттем, что акция создаст помехи для пешеходов и водителей и ограничит доступ к госучреждениям.

«С учетом изложенного согласовать проведение данного публичного меропрятия не представляется возможным, — говорится в документе за подписью зампрефекта Центрального административного округа Москвы Кирилла Воронцова.

Накануне издание Ura.ru сообщило, что в мэрию подана заявка на проведение 8 сентября акции в поддержку мусульман Мьянмы. Участники планировали выступить в поддержку этнических бенгальцев-мусульман рохинджа, проживающих в Мьянме.

Ранее несколько сотен мусульман устроили несанкционированную акцию у посольства Мьянмы в Москве, выражая таким образом свою поддержку народности рохинджа. Полиция не стала ее разгонять.Однако на следующий день у посольства были задержаны 17 человек.

Аналогичные акции прошли в Черкесске, в Грозном и Махачкале. На митинг в Грозном, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек. На нем выступил глава республики Рамзан Кадыров.

В Мьянме в течение нескольких десятилетий продолжается конфликт между буддистами, которые составляют большинство населения страны, и этническим меньшинством — группой рохинджа. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства. Последнее обострение произошло в конце августа.