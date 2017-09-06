СМИ узнали о предстоящей продаже недвижимости в Дубае за биткойны

В Дубае будет построен комплекс жилой и коммерческой недвижимости, в котором квартиру или офис можно будет купить за биткойны. Об этом узнали ТАСС и «Коммерсантъ».

Строительством комплекса под названием Aston Plaza and Residences займется американская компания Knox Group of Companies. Планируется, что проект будет сдан к концу 2019 года.

Общая стоимость комплекса под названием Aston Plaza and Residences составит $325 млн. Его планируемая площадь — 220 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из двух жилых башен и торгового центра.

Стоимость квартир-студио будет стартовать приблизительно от 30 биткойнов, пишет ТАСС. За криптовалюту можно будет приобрести и пакеты услуг интерьерного дизайна и меблировки.

«Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы Knox Дугласа Бэрроумэна уточняет, что купить апартаменты с одной спальней можно будет за 54 биткойна, или $250 тыс., апартаменты с двумя спальнями — за 80 биткойнов, или $380 тыс.

В американской компании отметили, что комплекс станет первым примером крупного проекта в сфере недвижимости, который будет принимать биткойны. По данным ТАСС, после окончания строительства инвесторы комплекса получат щедрый доход от сдачи недвижимости в размере девяти процентов от суммы капиталовложений.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на рынке элитного жилья Подмосковья появилось публичное предложение о продаже дорогого особняка за криптовалюту.

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Владелец дома намерен продать загородный дом в поселке Николино на престижном 2-м Успенском шоссе на западе Подмосковья. Дом площадью 930 кв. м. продается за 3 тыс. биткойнов, что эквивалентно 482 млн руб.

По мнению экспертов, у владельца дома мало шансов продать недвижимость за биткойны, поскольку четкого механизма для таких сделок в России не существует.

В минувшую субботу стоимость биткойна впервые в истории превысила $5 тыс. С начала года стоимость криптовалюты выросла на 400%, отмечает «Коммерсантъ».