Reuters узнало о решении ЕС продлить санкции в отношении России

Евросоюз намерен продлить санкции в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на источники, присутствовавшие на еженедельном заседании ЕС в Брюсселе.

Такое решение, по данным агентства, будет принято 14 сентября. Санкции коснутся 149 физических лиц, а также 38 организаций. Против лиц, находящихся в списке, продлят запрет на въезд в страны Евросоюза, а также заморозку финансовых активов.

Ранее о том, что санкции в отношении России могут быть продлены, сообщали со ссылкой на источники Интерфакс и РИА Новости. По информации информагентств, ЕС планирует продлить санкции против еще на полгода и без обсуждения.

В последний раз санкции продлевались в марте этого года. Изначально они были введены против лиц, которых ЕС считает причастными к кризису на Украине в 2014 году.