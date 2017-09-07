Росгвардия сообщила об отсутствии прав на работу у охранника школы в Ивантеевке, где ученик устроил стрельбу

Работавший охранником в подмосковной школе в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу, не имел прав на охрану учебного заведения. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Как уточняет ведомство, у охранника ЧОО «Берта-2» не была оформлена личная карточка. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Также центр лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии Москвы инициировал внеплановую проверку самой охранной организации ЧОП «Берта-2».

Напомним, 5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в здании учебного заведения стрельбу из пневматики и разбросал дымовые шашки, а также ранил учителя кухонным топориком. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы.

Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее следствие квалифицировало действия напавшего на школу ученика как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, «а, б, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ).

СК также сообщил о планах ходатайствовать в суде об аресте подростка.

Похожий случай произошел в феврале 2014 года в школе №263 в московском районе Отрадное, где старшеклассник застрелил учителя географии Андрея Кириллова. Подросток также ранил прибывшего на место нападения сержанта полиции и застрелил прапорщика.