«Лаборатория Касперского» выявила в России тысячи зараженных «вирусами-майнерами» компьютеров

«Лаборатория Касперского» выявила две зараженные «вирусами-майнерами» криптовалют крупные сети компьютеров. По информации компании, эти сети в общей сложности насчитывают девять тысяч компьютеров. Об этом со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского» сообщает газета «Ведомости».

Как отмечает издание, большинство зараженных компьютеров, состоящих в этих сетях, находятся в России и работают на основе системы Windows.

Вирус, как поясняют в «Лаборатории Касперского», тайно использует мощности компьютера для майнинга криптовалют, в частности валют Monero и Zcash. По оценкам компании, сеть, состоящая из 4 тысяч компьютеров, получила больше 200 тысяч долларов в Monero.

Как уточняет замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, вирусы выполняют на видеокартах пользователей нужные для добычи валют операции, что замедляет работу компьютера. По словам Никитина, сеть зараженных компьютеров похожа на виртуальную ферму для добычи цифровых денег. Такая майнинговая ферма может приносить ее владельцу весьма неплохой доход, заключил эксперт.