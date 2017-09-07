«Ведомости»: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам по «майским указам»

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) подсчитал, что в 2018-2020 годах Минздраву не хватит 266 миллиардов рулей на зарплаты врачам и медперсоналу в размере, требуемом «майскими указами» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета фонда, подготовленную в Минздраве.

В документе уточняется, что фонду удастся удержать зарплаты врачей и медперсонала на установленном президентским указом уровне только в 2018 году. В 2019 году ФОМС предупреждает о нехватке на зарплаты врачам 95,5 млрд рублей, а в 2020 году – 170,4 млрд рублей.

В Минфине газете заявили, что в 2018 году ФОМС обеспечит зарплаты согласно уровням, установленным «майскими указами», а комментировать проект бюджета на 2018-2020 годы пока преждевременно.