Греф сообщил о возможном снижении ставки по ипотеке в Сбербанке ниже 10% к концу 2017 года

Ставка по ипотечным кредитам в Сбербанке России к концу 2017 года может опуститься ниже 10% годовых. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам на площадке Восточного экономического форума, передает Интерфакс.

Греф добавил, что для ряда клиентов Сбербанка ставка по ипотеке уже составляет 9,5%. При этом число заявок на получение ипотеки растет. По словам главы Сбербанка, в этому году их стало на 30% больше чем в прошлом.

«Инфляция снижается даже более быстрым темпом, чем предполагали, поэтому, я думаю, будет снижаться ставка Центрального банка, стоимость фондирования и, соответственно, ипотечные ставки», — спрогнозировал Греф.

Накануне Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) сообщило, что ставки по ипотеке в России достигли минимума с 2005 года и составляют 10,53% годовых на первичном рынке и 11,14% на покупку вторичного жилья.