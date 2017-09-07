Госдеп назвал ложными заявления МИД России об обысках в генконсульстве в Сан-Франциско

В госдепартаменте США назвали ложными заявление МИД России о проведении обысков и причинении повреждений зданию российского консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщает представитель госдепа, передает РИА Новости.

В Госдепе пояснили, что проводили строительные работы для установления перегородки между офисным пространством и жилой территорией, чтобы обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений здания консульства. По словам представителя Госдепа, российское правительство заранее было проинформировано о необходимости строительных работ.

Ранее власти США потребовали от правительства России закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Вашингтон объяснил это решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России.

Позднее СМИ сообщили об обысках в российском торговом представительстве в Вашингтоне. В российском торгпредстве заявили, что оценивают происходящее как рейдерский захват, нарушающий международные конвенции.

МИД России призвал американские власти «одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты».