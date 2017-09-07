Улюкаев про «корзинку с колбасой» от Сечина: «Бойся данайцев, приносящих колбайцев»

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев перед началом заседания по своему уголовному делу в Замоскворецком суде столицы прокомментировал журналистам историю про подаренную ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным корзину с колбасой так:

«Бойся данайцев, приносящих колбайцев» (в оригинале «Бойся данайцев, дары приносящих», — ред.).

На вопрос о том, как он относится к вчерашним словам Сечина на саммите стран БРИКС об «абсолютной уверенности» в виновности экс-министра, Улюкаев, которому запрещено общаться с журналистами, сказал:

— Сечин не ограничен в правах, а я ограничен.

Также, говоря о своем настрое, бывший министр процитировал фразу из стихотворения «Прививка» Сергея Михалкова:

— У меня стальные нервы или вовсе нервов нет.

В настоящее время, по словам экс-министра, он читает рассказ Альбера Камю «Посторонний».

Отметим, что сегодня сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.

О «корзинке с колбасой», которую глава «Роснефти» подарил экс-министру Алексею Улюкаеву стало известно из обнародованной следствием записи прослушки разговоров Сечина с Улюкаевым, которую вели оперативники управления «К» ФСБ.

Прослушку переговоров зачитал прокурор Сечина и Улюкаева. Судя по записям, основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева.