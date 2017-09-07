Минфин предложил меньше тратить на «люксы» для чиновников

Министерство финансов России предложило существенно ограничить круг высших чиновников, которым из бюджета компенсируют проживание в номерах «люкс» во время командировок. Соответствующий проект поправок опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает газета «Ведомости».

Авторы инициативы ожидают, что такая мера позволит сэкономить бюджету до 700 млн рублей.

Сейчас, как отмечает газета, порядок командирования федеральных чиновников предусматривает оплату из бюджета проживания в двухкомнатных номерах всем чиновникам, занимающим высшие должности руководителей и их заместителей.

По данным «Ведомостей», список тех, кто может жить в лучших гостиничных номерах за счет бюджета предлагается сократить до самых высоких госслужащих. Среди них – руководитель администрации президента, его заместители, включая пресс-секретаря президента, первого заместителя руководителя аппарата правительства, пресс-секретаря премьер-министра, а также руководителя его протокола и руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии.

В Совете Федерации и Госдуме число таких аппаратчиков сократят до трех. В Конституционном суде, Счетной палате и ЦИК – до двух. Также правом проживать в номерах «люкс» смогут пользоваться по 2–3 высших чиновника – в министерствах и по одному в управлении делами президента и федеральных агентствах (только непосредственные руководители).