Суд приговорил к 12 годам колонии захватившего заложников в «Ситибанке» бизнесмена

Московский окружной военный суд приговорил предпринимателя Арама Петросяна, захватившего заложников в московском отделении «Ситибанка», к 12 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Бизнесмена признали виновным в терроризме и захвате заложников. Защита Петросяна намерена обжаловать приговор. Сам мужчина в ходе следствия признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

Сторона обвинения просила приговорить предпринимателяна к 13 годам заключения.

Напомним, 24 августа 2016 года бизнесмен Арам Петросян взял в заложники четырех человек в офисе «Ситибанка» на Большой Никитской улице. На шее у него была обмотанная желтым скотчем коробка, впоследствии оказалось, что это муляж с солью.

В ходе переговоров, в которых участвовал глава столичной полиции Анатолий Якунин, бизнесмен требовал дать ему доступ на федеральные телеканалы. Через несколько часов, отпустив всех заложников, Петросян сдался.

Позже стало известно, что в 2012 году у Петросяна появились проблемы с бизнесом, и он залез в долги. По словам бизнесмена, он регулярно обращался в органы государственной власти с различными инициативами по поддержке предпринимателей, но не был услышан. За день до преступления Петросян разместил в YouTube видеоролик, в котором предупредил, что «пойдет на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса России».