СМИ узнали о попытках «Фабрики троллей» повлиять на американцев через Facebook

Компания «Агентство интернет-исследований» вела фейковые аккаунты в Facebook, через которые занималась «поляризацией общественного мнения» в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в компании.

По информации газеты, на продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено 100 тысяч долларов. Часть фейковых страниц велась на русском, а часть на английском. В некоторых постах упоминались на тот момент кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

Материал The Washington Post появился после того, как Facebook обнаружил около 500 тысяч фейковых аккаунтов. Владельцы профилей обсуждали вопросы по контролю оружия, иммиграции, прав сексуальных меньшинств. Результаты были опубликованы в рамках расследования о возможном влиянии правительства России на выборы президента США.

Однако представитель американской компании отказался комментировать публикацию The Washington Post.

Кроме того, Facebook выяснил, что с Россией могут быть связаны другие объявления с политической рекламой — порядка 2200 публикаций, на них потратили около 50 тысяч долларов.

Администраторы социальной сети заблокировали все подозрительные аккаунты, а всю информация намерена отправить Конгрессу США.

Напомним, что об «Агентстве стратегических исследований» или «Фабрике троллей» «Новая газета» рассказала в сентябре 2013 года. Газета выяснила, что офис компании находится в деревне Ольгино под Санкт-Петербургом. АСИ вела фейковые аккаунты в соцсетях.

По информации газеты, финансированием АСИ занимался близкий к президенту России ресторатор Евгений Пригожин. Фамилию бизнесмена также называют в СМИ в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращении россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.

Максим Прошкин