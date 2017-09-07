Водитель Улюкаева рассказал о задержании экс-министра около «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично встретил экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева в гаражном боксе компании, а потом проводил его с «корзинкой с колбасой», сказал водитель министерства Илья Макаров на заседании в Замоскворецком суде.

По его словам, когда БМВ Минэкономразвития припарковалась у офиса «Роснефти», встретивший их Сечин обратился к водителю со словами: «А вы подождите в машине», после чего зашел в офис вместе с Улюкаевым.

Через 15 минут Улюкаев вышел, открыл багажник и стал укладывать туда «тяжелый» коричневый портфель. Макаров вышел из машины и помог шефу, но что там было внутри, он не смотрел. Присутствовал ли при закладке портфеля в багажник Сечин, водитель точно не помнит, но «кто-то рядом стоял».

После чего Улюкаев снова ушел, а через какое-то время вышел в сопровождении Сечина. «У него была корзиночка с колбасой. Подарочная, наверное... Вино, колбаса там были. Я помог поставить», — вспоминает водитель.

Затем, по его словам, они с Улюкаевым словесно попрощались с Сечиным и стали выезжать с территории офиса, однако на выезде их остановила охрана и сотрудники ФСБ в гражданском.

«Сначала охранник нам сказал, что ворота сломались и сказал: "Подождите". Потом сотрудники ФСБ перегородили нам дорогу, открыли дверь Алексею Валентиновичу... Ну и все. Начались следственные действия», — рассказал Макаров.

Водитель также рассказал, что во время задержания ему не были разъяснены его права.

«Все действия, которые были совершены в «Роснефти», незаконны», — сказал адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, эти деньги Улюкаев вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Якобы столько требовалось, чтобы Минэкономразвития выдало положительную характеристику на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти». Улюкаев своей вины не признает и считает, что в отношении него была провокация.