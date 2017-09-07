В автомобиле Юлии Латыниной нашли три очага возгорания

Сгоревший автомобиль Юлии Латыниной. Фото: Леонид Латынин

В автомобиле обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной, который сгорел 3 сентября возле ее дома, полиция обнаружила три очага возгорания.

Как рассказала Латынина, дознаватель сообщил ей, что машина имеет очаги возгорания в трех местах. Таким образом, версия о самовозгорании, которую наравне с другими рассматривала семья журналистки, вероятно, не подтверждается, отмечает она.

«Мы последние несколько дней убеждали себя в том, что машина могла сгореть сама по себе, потому что она была не в порядке после предыдущей атаки. Думали, что многочисленные мойки могли как-то негативно повлиять. Но выясняется, что это не так», — рассказала журналистка в разговоре с «Новой газетой».

Вместе с тем в разговоре с «Новой газетой» дознаватель заявил, что предварительных результатов расследования еще нет, и факт поджога официально пока не подтверждается. Других подробностей в полиции не уточнили.

По мнению Юлии Латыниной, преступники прекрасно знали, что из-за поджога машины могли пострадать люди.

«У машины был полный бак бензина, и хорошо, что она не взорвалась. Мой отец тушил ее из огнетушителя. Те, кто это сделал, были готовы и к тому, что дом может сгореть (он стоит практически в лесу), и к тому, что у моих пожилых родителей может случиться приступ. Они были готовы к жертвам. Это самое печальное во всей этой истории», — добавила журналистка.

Напомним, утром в воскресенье, 3 сентября, сгорел автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в Переделкине. Вскоре после этого правоохранительные органы начали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Сама Латынина считает, что ее автомобиль могли поджечь, и связывает этот инцидент с нападением на ее дом в июле этого года. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома и ее BMW едким химическим составом. В результате восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от ядовитого испарения жидкости.

Отметим, что в прошлом году на обозревателя «Новой» напали неизвестные. В центре Москвы у офиса радиостанции «Эхо Москвы» мужчина выплеснул на нее фекалии и скрылся, сев на мотоцикл поджидавшего его второго злоумышленника.