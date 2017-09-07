В США умер один из основателей парка «Никола-Ленивец»

Один из основателей парка «Никола-Ленивец», архитектор Василий Щетинин умер в США, где планировал показать на фестивале Burning Man сорокаметровую кинетическую скульптуру — летающего человека. Об этом сообщили представители парка в фейсбуке.

«В аэропорту у него случился инсульт. К огромному сожалению, врачам не удалось спасти его», — сказали в «Николо-Ленивце».

В арт-парке отмечают, что показать сорокаметровую кинетическую скульптуру — летающего человека под названием «Махалыч: Пастырь Птиц» было его мечтой.

Как рассказала РБК жена архитектора, Щетинин находился в «искусственной коме». Она добавила, что тело мужа кремируют, а урну с прахом привезут в Россию.

О том, что сооснователь парка перенес три инсульта, стало известно 4 сентября. Его доставили в одну из больниц штата Юта. Чтобы оплатить лечение друзья и родственники начали сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Василий Щетинин родился 1965 году. Концепцию парка «Никола-Ленивец» он начал разрабатывать в 1989 году. Он также являлся со-организатором фестиваля «Архстояние».

Максим Прошкин