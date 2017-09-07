Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале избирательной кампании перед выборами

Мосгорибирком не смог в полной мере проинформировать граждан о предстоящих муниципальных выборах, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Об этом сообщает РБК.

«Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута», — сказала Памфилова председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

В беседе с РБК глава ЦИК также заявила, что перед выборами было сделано «масса других вещей», но информирование о выборах — нет.

Ранее «Новая газета» сообщала, что по закону избирательные комиссии должны были уведомить граждан о дате и месте проведения выборов за 10 дней до голосования, но этого не произошло.

Читайте также Неделя тишины. Власти забыли проинформировать москвичей о выборах 10 сентября

О том, что во время кампании по муниципальным выборам в Москве практически отсутствует информирование, писали «Ведомости». По информации газеты, на это жаловались все оппозиционные кандидаты.

По словам человека, близкого к администрации президента, была выбрана вице-мэром Анастасией Раковой. Собеседник газеты поясняет, что решение не оповещать о выборах нужно, чтобы прошли только согласованные кандидаты мэрии.

Максим Прошкин