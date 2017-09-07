Суд арестовал на два месяца устроившего стрельбу в школе подростка

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца школьника, который устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Данная мера пресечения избрана сроком на 01 месяц 30 суток, то есть до 05 ноября 2017 года», — пояснила Царева.

Кроме того, подозреваемый признал свою в нападении в школе, которое произошло 5 сентября. Суд также не нашел данных, подтверждающих психические расстройства у подростка.

Защита просила суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, что позволило бы продолжить обучение школьнику.

Ранее адвокат подростка Виктор Запрудский рассказал, что его подзащитный раскаялся и просит извинения у пострадавших. Родители подозреваемого готовы возместить ущерб всем пострадавшим.

Напомним, 5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в здании учебного заведения стрельбу из пневматики и разбросал дымовые шашки, а также ранил учителя кухонным топориком. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы.

Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее следствие квалифицировало действия напавшего на школу ученика как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, «а, б, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ).