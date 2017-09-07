В Петербурге ребенка-инвалида попросили покинуть парк аттракционов

Омбудсмен по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова намерена обратиться в прокуратуру города и Роспотребнадзор после сообщения матери ребенка-инвалида о том, что ее сына с особенностями развития попросили покинуть парк аттракционов в Приморском районе.

Инцидент произошел 28 августа. По словам женщины, ее 7-летнего сына с особенностями развития попросили покинуть парк аттракционов по просьбе родителей других детей. Первоначально сотрудники парка развлечений продали билеты и пустили ребенка на батут под присмотром матери, однако через 15 минут настойчиво посоветовали «передохнуть», обещая пустить снова. Как говорится в сообщении на сайте омбудсмена, после вынужденного отдыха ребенка на батут не пустили.

«Мне предложили прийти в будний день и попрыгать, когда не будет других ребят, – объясняет женщина – На следующий день я написала заявление. Спустя неделю деньги возместили. Но даже не извинились!».

Омбудсмен уточнила, что моральная сторона случившегося не поддается правовой оценке, но, по ее словам, здесь возникает вопрос о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду. «У детей-инвалидов равные права с другими детьми», — резюмирует Агапитова.

Напомним, в августе 2015 года аналогичная ситуация произошла с сестрой фотомодели Натальи Водяновой Оксаной, у которой диагностировали аутизм и ДЦП. Оксану выгнали из кафе в парке Нижнего Новгорода. Сотрудник кафе потребовал «не пугать посетителей» и покинуть заведение. Возбужденное по факту уголовное дело об унижении человеческого достоинства закрыли после примирения сторон.

Юлия Суханова