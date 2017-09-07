В Ленинградской области при взрыве на учениях погиб военнослужащий

Во время проведения плановых стрельб на полигоне в Ленинградской области погиб один военнослужащий, пять человек пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу штаба Западного военного округа.

«Около 12:30 мск при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия», — сказали в пресс-службе.

В укрытии, куда попал снаряд, находились шестеро военнослужащих. Пострадавших доставили в больницу.

О гибели военнослужащего на учениях в Псковской области сообщалось 11 августа. Контрактник из ВДВ получил огнестрельное ранение. Причиной трагедии стало нарушение требований безопасности при обращении со оружием.

Учения ВДВ проходили в Псковской области с 7 по 11 августа. Во время маневров десантники отрабатывали задачи по десантированию и ведению боевых действий.

Максим Прошкин