Власти Москвы заявили о намерении демонтировать мемориальную доску с дома Немцова

Власти Москвы могут демонтировать мемориальную доску памяти убитого политика Бориса Немцова. Торжественная церемония установки доски на его доме на Малой Ордынке состоялась 7 сентября.

Фото со страницы Ильи Яшина в фейсбуке

Как сообщила ТАСС собеседница из Отдела памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия, порядок установления мемориальных досок прописан в постановлении 1287 «Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок».

«В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие»,—заявила она.

Сотрудница департамента уточнила, что в случае признания установки памятной доски незаконной, ее демонтаж будет произведен за счет инициаторов.

Инициатор увековечивания памяти политика депутат Сергей Марков заявил в эфире «Эха Москвы», что установлена доска в соответствии с Жилищным кодексом России и не может быть демонтирована без нарушения закона. Ранее, как рассказал Марков, он выступал с предложением установить доску на месте убийства Немцова, но оно было отклонено.

В разговоре с «Новой газетой» соратник Немцова Илья Яшин назвал позицию департамента «абсолютно неграмотной с правовой точки зрения». Он объяснил, что «за» установку доски проголосовало около 60% собственников помещений дома.

«Если жильцы дома, где Борис Немцов прожил все свои последние годы жизни, хотят эту табличку, то чиновники должны не брызгать слюной, а должны отнестись к этому решению с уважением», — уверен Яшин.

По словам оппозиционера, у таблички будет организовано дежурство волонтеров.

«Как только кто-то приедет, чтобы, например, демонтировать табличку, этим людям будет представлен протокол и будет обоснована законность [установки доски] всем заинтересованным лицам, почему табличка висит на этом месте», — добавил Яшин.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По решению суда, организаторов убийства приговорили к лишению свободы сроком от 11 до 20 лет.

Юлия Суханова