Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье предложила выборочно досматривать учеников

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что в школах необходимо разрешить досмотр детей, которые вызывают подозрения, сообщает Интерфакс.

«Это все поддержат, если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр», — сказала Мишонова.

По мысли детского омбудсмена, досмотр может проводиться в присутствии законных представителей ученика.

Предложение проводить выборочные досмотры Мишонова озвучила на совещании, посвященном инциденту в школе в Ивантеевке. Омбудсмен уточнила, что инициативу также обсудят с родителями.

Напомним, 5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в здании учебного заведения стрельбу из пневматики и разбросал дымовые шашки, а также ранил учителя кухонным топориком. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы.

7 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца школьника, который устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке.

Максим Прошкин