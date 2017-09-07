Объявлен лонг-лист «Русского Букера»

Жюри, председателем которого является Петр Алешковский, объявило список произведений, которые вошли в лонг-лист «Русского Букера». Об этом сообщает агентство ТАСС.

В список вошли «В Советском союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «F20» Анны Козловой, «Заххок» Владимира Медведева, «Патриот» Андрея Рубанова, «Неизвестность» Алексея Слаповского, «Красный крест» Саши Филиппенко, «Китаист» Елены Чижовой.

«Мы сочли, что далеко не все романы могли быть включены в лонг-лист и не гнались за 24 допустимыми авторами», — поясняет Алешковский.

По словам координатора премии Игоря Шайтанова, около 80 произведений были номинированы на премию в 2017 году, при этом в список номинантов вошли 75.

В жюри «Русского Букера» вошли поэт Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов, прозаик Александр Снегирев, директор областной библиотеки в Пензе Марина Осипова. Победителя объявят 5 декабря.

Напомним, в прошлом году лауреатом премии стал Петр Алешковский с романом «Крепость». Победитель премии получит 1,5 млн рублей.

Максим Прошкин