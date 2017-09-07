Памфилова обратилась в полицию из-за изъятия предвыборной агитации из почтовых ящиков

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась в правоохранительные органы и правительство Москвы с рекомендацией принять меры по наказанию злоумышленников, изымающих агитационные материалы независимых кандидатов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Памфилова назвала эти действия «вопиющими» и добавила, что ЦИК все оставшиеся дни до выборов будет держать эту ситуацию на особом контроле.

Ранее политический деятель Максим Кац в эфире телеканала «Дождь» обнародовал видеозапись, на которой видно, как в Москве неизвестные люди достают из почтовых ящиков агитационные материалы независимых кандидатов. По словам Каца, агитматериалы «Единой России» оставляют нетронутыми. По информации политического деятеля, за вынутые листовки исполнители получают вознаграждение.

«Управы нанимают специальных людей, чтобы они вынимали из почтовых ящиков агитацию кандидатов не от „Единой России“. Они снимают ящик с крючков, с другой стороны достают агитацию и выбрасывают ее в урну. Или вынимают пинцетами из ящиков», —рассказал Кац.

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6 сентября блогер Илья Варламов сообщал, что управа московского района Отрадное демонтировала информационные стенды, чтобы исключить агитацию перед выборами 10 сентября. «10 сентября в Москве выборы муниципальных депутатов и мэрия хочет провести их максимально незаметно», — прокомментировал Варламов.

Отсутствие полноценного информирования москвичей о предстоящих выборах со стороны Мосгоризберкома признала и глава Центральной избирательной комиссии. Памфилова порекомендовала председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову «максимально исправить ситуацию».

Юлия Суханова