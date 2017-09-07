Мосгоризбирком решил дополнительно оповестить москвичей о муниципальных выборах по СМС

Московская городская избирательная комиссия дополнительно проинформирует москвичей о грядущих муниципальных выборах, которые пройдут десятого сентября. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС.

К сообщениям с приглашением прийти на муниципальные выборы будет прикреплена ссылка на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес участковой избирательной комиссии, отметил председатель комиссии.

Такое решение горизбирком принял, поскольку набора классических мер оповещения о предстоящих выборах оказалось недостаточно, отмечает Горбунов. Речь идет о расклейке плакатов, а также о рассылке приглашений по почте. Средства на весь этот набор информирования были заложены в бюджеты муниципальных образований, уточнил Горбунов.

Также по договоренности со столичным правительством за счет городского бюджета во всех административных округах за исключением Троицкого и Новомосковского, а также в Троицке вышли спецвыпуски окружных газет с информацией о выборах и адресами участковых избирательных комиссий.

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Ранее в четверг глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Мосгоризбирком не смог в полной мере проинформировать граждан о предстоящих муниципальных выборах.

«Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута», — сказала Памфилова председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Ранее «Новая газета» сообщала, что по закону избирательные комиссии должны были уведомить граждан о дате и месте проведения выборов за десять дней до голосования, но этого не случилось. О том, что во время кампании по муниципальным выборам в Москве практически отсутствует информирование также писали«Ведомости».