Суд оставил под стражей фигуранта дела о подготовке терактов в Москве

Московский городской суд оставил без изменения решение Мещанского районного суда города Москвы, заключившего под стражу Магомета Давудова, обвиняемого в подготовке терактов в московском транспорте.

Давудов — уроженец Дагестана. В Москве он работал водителем погрузчика на заводе компании «Кока-Кола». 25 мая 2017 года он был задержан в квартире, где проживал с еще четырьмя уроженцами Дагестана. Позже Давудова обвинили в подготовке теракта на территории Москвы и налаживании связей с эмиссарами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Сам Давудов своей вины не признает.

19 июля Мещанский районный суд заключил Давудова под стражу до 22 сентября. Адвокат Давудова Магомедшамиль Шабанов подал апелляцию с требованием смягчить меру пресечения в отношении Давудова.

«Мой подзащитный в армии никогда не служил, в глаза оружие не видел. Как он мог что-то организовывать, командовать группой, если автомата в руках никогда не держал?», — заявил адвокат в суде.

Шабанов также зачитал обращение семисот жителей села Герменчик Бабаюртовского района (родного села Давудова - ред.), которые характеризовали Давудова как «законопослушного и честного гражданина», и личное поручительство депутата местного законодательного собрания Билалова. Шабанов также напомнил суду, что у Давудова не было намерений скрываться или давить на следствие или свидетелей – таким образом, мера пресечения в виде заключения под стражу неоправданна.

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По мнению защитника, задержание Давудова было произведено с процессуальными нарушениями, но суд первой инстанции не уделил этому внимания. «Давудову не предъявили постановление о проведении обыска, хотя обязаны в соответствии с УПК. Просто всех жильцов вывели из квартиры, развернули лицом к стене и производили обыск без их ведома, что там было – непонятно», – рассказал адвокат.

Кроме того, Шабанов пожаловался на условия содержания Давудова в СИЗО «Лефортово»: начальство СИЗО не разрешало свидания адвоката с подзащитным. «Там все строго, разрешают только по ходатайству... Я вступил в дело 5 июня, но только 3 июля смог увидеть Давудова».

Состояние Давудова Шабанов описал как «ужас»: «Он почти не говорил, сказал, я боюсь, я все подпишу, что мне скажут. Меня били».По словам адвоката, без ответа остается и ходатайство о допросе Давудова по делу: он по-прежнему не может дать пояснения следователю.

Юрий Пасюнин – судья, рассматривавший апелляционную жалобу Давудова. Он известен тем, что был одним из тройки, выносившей приговор по делу Pussy Riot. В ходе сегодняшнего заседания Пасюнин отклонил ходатайство о допросе свидетеля по делу и потребовал сконцентрироваться на доводах о необходимости смягчить Давудову меру пресечения – обстоятельства задержания Давудова, по мнению судьи, этого не касались.

Давудов наблюдал за процессом по видеосвязи из СИЗО Лефортова. Пока судья Пасюнин был в совещательной комнате, Давудов сказал: «Отпустите меня, пожалуйста. Я же хороший человек».

«Оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», – постановил Пасюнин.

Защита намерена добиваться допроса Давудова, так как всерьез опасается за его здоровье в СИЗО.

Сергей Лебеденко