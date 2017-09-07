В Кремле заявили о непричастности к «влиянию» на американцев через Facebook

Кремль не имеет никакого отношения к якобы заказанной россиянами рекламе в социальной сети Facebook для влияния на американцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он попросил не ассоциировать Россию с «этими историями в Facebook».

«Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам», — сказал Песков.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что компания «Агентство интернет-исследований» якобы вела фейковые аккаунты в Facebook, через которые занималась «поляризацией общественного мнения» в США.

По информации газеты The Washington Post , на продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено 100 тысяч долларов.

Материал The Washington Post появился после того, как Facebook обнаружил около 500 тысяч фейковых аккаунтов. Владельцы профилей обсуждали вопросы по контролю оружия, иммиграции, прав сексуальных меньшинств. Результаты были опубликованы в рамках расследования о возможном влиянии правительства России на выборы президента США.

Кроме того, Facebook выяснил, что с Россией могут быть связаны другие объявления с политической рекламой — порядка 2200 публикаций, на них потратили около 50 тысяч долларов.