Фонд Кадырова окажет гуманитарную помощь 15 тысячам беженцев в Мьянме

15 тысяч беженцев в Мьянме получат гуманитарную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме.

«Завтра фонд Кадырова начнет поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду 10 тысяч детей и 5 тысяч взрослых», — прокомментировал Кадыров видео с кадрами из лагеря беженцев на границе Мьянмы.

Глава Чечни отметил, что на проблему обратили внимание после митингов в Грозном и в Москве.

«Рохинджи не война нужна, они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги, миллионный митинг довел до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию», — рассказал в публикации Кадыров.

Напомним, что 3 сентября у посольства Москвы на несанкционированную акцию протеста собрались несколько сотен мусульман. Они подписали петицию, обращенную к президенту Владимиру Путину, в поддержку народности рохиджа в Мьянме.

4 сентября тысячи человек вышли на улицы Грозного. До этого Кадыров заявил, что выступит против России, если власти поддержат «шайтанов».

В тот же день на акции в Москве «за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская» полиция задержала около 20 человек.

Ранее стало известно, что в штате Ракхайн азиатской Мьянмы правительственные силы проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. Поводом для обострения конфликта стало нападение боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» на 30 опорных пунктов полиции.

Конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий.