Один из основателей движения «Наши» решил выдвинуться в президенты России

Один из основателей прокремлевского движения «Наши» Борис Якеменко решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Об этом «Дождю» рассказал знакомый Якеменко. Сам Якеменко подтвердил изданию эту информацию и уточнил, что объявит о своем решении «ближе к старту» кампании.

«Мне очень важно понять, сколько голосов может набрать обычный человек», — сказал Якеменко.

Как отмечает «Дождь», Якеменко утверждает, что может вернуть гражданам утраченное ощущение справедливости и связи с руководством страны. По словам Якеменко, свои планы об участии в выборах президента он ни с кем не обсуждал: ни с Кремлем, ни со своим братом Василием Якеменко — бывшим лидером движения «Наши».

По мнению бывшего идеолога «Наших», его электоратом могут стать интеллигенция и молодежь, в том числе студенты, с которыми он, по его словам, привык разговаривать. Они же могут помочь ему вести кампанию.

При этом Борис Якеменко отметил, что его брат может принять в его президентской кампании неформальное участие.

В свою очередь, собеседник «Дождя», близкий к президентской администрации, сказал, что сомневается в том, что Борис Якеменко сам решил принять участие в предвыборной гонке. При этом в Кремле он не слышал о планах выдвижения Якеменко в президенты.

Другой собеседник «Дождя», близкий к Кремлю, уверяет, что там ничего не знали о планах Якеменко.

В 2000-х годах Борис Якеменко вместе с братом Василием участвовал в создании прокремлевских движений «Идущие вместе» и «Наши». С 2007 года Якеменко руководил «Православным корпусом» «Наших». Также с с ноября 2007 года Якеменко — член Общественной палаты России.

Брат Бориса Василий Якеменко до июня 2012 года занимал пост главы Росмолодежи.