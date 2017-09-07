SpaceX сообщила о запуске сверхсекретного орбитального самолета X-37B
SpaceX запустила засекреченный экспериментальный орбитальный беспилотник ВВС США X-37B. Об этом говорится в сообщении компании.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon9 в 16-й раз успешно приземлилась на платформу базы ВВС США на мысе Канаверал.
Liftoff! pic.twitter.com/qmIjpZyhsP— SpaceX (@SpaceX) September 7, 2017
Как ранее писал Techcrunch, из-за урагана «Ирма» вероятность успешного запуска оценивалась в 50%.
X-37B — первый американский орбитальный самолет, на борту которого нет экипажа. США располагают двумя такими самолетами. Оба были построены компанией Boeing.
Отметим также, что сегодняшний запуск — это уже пятый полет для X-37B. До этого беспилотник провел на орбите 700 дней.