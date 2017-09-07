СК заподозрил московских чиновников в хищении миллиарда рублей

Следователи главного управления министерства внутренних дел России по Москве (ГУ МВД) возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Об этом со ссылкой на постановление ГУ МВД по Москве сообщает РБК.

По информации следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленники при участии руководителей столичного департамента от имени различных компаний подавали в мэрию заявки на получение субсидий для создания дополнительных рабочих мест. Эти места якобы предназначались для инвалидов, «выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования» в возрасте от 18 до 24 лет, выпускников «учреждений высшего профессионального образования» в возрасте от 21 до 26 лет, которые ищут работу впервые.

Как уточняется в постановлении, злоумышленники заключали договоры с компаниями на аренду помещений и после проверки соответствующей комиссии получали разрешения на создание рабочих мест и денежные средства для них. Среди таких компаний в материалах дела указаны ООО «РосКом» и ООО «ПОС-Мастер». Предполагается, что они заключали фиктивные договоры с департаментом и Центром инновационных медицинских технологий.

Затем фиктивные, по версии следствия, компании получали на счета деньги, которые расхищали, не создавая при этом дополнительных рабочих мест.