Фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих покинул Россию

Иван Непомнящих, осужденный на два с половиной года колонии по «болотному делу», покинул Россию. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Ирина Бирюкова.

По словам адвоката, Непомнящих находится в Праге. «Насколько долго он там задержится – пока не известно», – сказала Бирюкова.

Затем Непомнящих планирует отправиться в США на учебу.

В конце августа Непомнящих вышел на свободу из ярославской колонии номер 1. После выхода из колонии суд удовлетворил иск администрации колонии об установлении над ним административного надзора. Из-за этого, в частности, Непомнящих запрещено покидать Московскую область и находиться вне дома с десяти вечера до шести утра.

Напомним, что в конце 2015 года суд приговорил Непомнящих к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Анастасия Тороп