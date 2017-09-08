«Коммерсант» узнал о планах экс-генерала СК Никандрова заключить сделку со следствием по делу о взятке

Бывший заместитель главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве (ГСУ СК) Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), начал переговоры о заключении досудебного соглашения. Об этом «Коммерсант» узнал от близких к расследованию источников.

По данным газеты, Никандров раскрыл для ФСБ схему получения взяток через банковские карты, оформленные в одном из европейских кредитных учреждений. ФСБ установила, что счета регулярно пополнялись неизвестными лицами.

Карты были найдены у всех фигурантов дела: самого Никандрова, а также еще двоих высокопоставленных сотрудников СК, Михаила Максименко и Александра Ламонова.

По словам собеседника «Ъ», эту схему, как говорил Никандров, использовали не только обвиняемые по делу Шакро Молодого, но и другие сотрудники Следственного комитета.

Сотрудники ФСБ, пишет газета, провели в рамках расследования целую серию допросов и обысков. При этом «определенный интерес» у следствия возник к начальнику ГСУ СК по Москве Александру Дрыманову, проходящему свидетелем по делу.

4 сентября «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают начальника ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова, который якобы стал подозреваемым по делу его бывшего заместителя Дениса Никандрова.

Позже Дрыманов опроверг информацию о проведении оперативно-следственных мероприятия в отношении него.

Напомним, что Никандрова, Максименко и Ламонова арестовали в июле прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, они обещали за деньги прекратить уголовное преследование приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.