WSJ сообщила о возможных задержках поставок нового iPhone

При сборке новых моделей iPhone случился производственный сбой, что может привести к дефициту поставок новых смартфонов Apple, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, из-за произошедшего летом сбоя график производства новых смартфонов был сдвинут примерно на месяц.

Для ускорения процесса сборки подрядчик компании Foxconn Technology Group наращивает производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу. Для этого компания начала платить бонусы сотрудникам, которые помогают привлечь новых работников на завод.

Представители Apple и Foxconn отказались комментировать информацию.

Презентация нового iPhone назначена на 12 сентября. Однако она может быть перенесена из-за проблем с поставками деталей. Как ожидается, новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов, который будет занимать всю переднюю поверхность, без рамок по краям.

Новости о возможных задержках с поставками нового iPhone привели к падению акций Apple на 0,4%.