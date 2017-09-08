Расходы на празднование Дня города Москвы увеличились на 160 млн рублей

Власти Москвы планируют потратить на празднование Дня города 9—10 сентября порядка 741,9 млн рублей, что на 160 млн рублей больше, чем в прошлом году, подсчитал РБК на основе данных с сайта госзакупок.

Столичные власти разыграли 116 тендеров на юбилейные торжества в честь 870-летия города, еще по пяти идут торги, пишет РБК.

Больше всего средств будет потрачено на праздничное оформление — 360,1 млн рублей. Вторая по величине статья расходов — организация мероприятий (229,9 млн рублей). На разгон облаков над столицей пойдет 97,4 млн рублей.

Праздничный фейверк обойдется столице в 31,4 млн рублей, а 22,9 млн рублей власти Москвы потратят на концерты.

Как отмечает издание, расходы на праздник в честь 870-летия Москвы станут самыми большими за последние несколько лет. В прошлом году на празднование было потрачено 580 миллионов рублей. В 2015 году День города обошелся Москве в 500 миллионов рублей, а годом ранее в 250 миллионов рублей.