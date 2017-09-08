В 2018 году расхождение бюджетных заявок с возможностями Минфина станет «рекордным»

Министерство финансов России в 2018 году не согласовало заявки министерств и ведомств на бюджетное финансирование на сумму 1,8 трлн рублей, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это рекордное расхождение между заявками и планами Минфина.

Заявки мининистерств не согласованы Минфином в основном из-за отсутствия источников финансирования, пишет газета. В 2019-м году эта сумма составит 2,2 триллиона рублей, а в 2020-м — 2,4 триллиона.

Главные «недополучатели средств» — военные, дорожные строители и здравоохранение в Федеральном медико-биологическом агентстве, выяснил «Коммерсантъ».В частности, в 2018 году не удовлетворены некоторые заявки Минобороны на индексацию довольствия, а также запросы, касающиеся транспорта, ремонта школ и новых учительских ставок.

Накануне газета «Ведомости» рассказала, что в 2018-2020 годах Минздраву не хватит 266 миллиардов рулей на зарплаты врачам и медперсоналу в размере, требуемом «майскими указами» президента России Владимира Путина.