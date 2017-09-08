Минобороны сообщило об уничтожении «министра войны» ИГ

Около 40 боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», среди которых четыре влиятельных полевых командира, уничтожены в Сирии в результате авиаудара российских ВКС в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ», — сказали в Минобороны. Кроме того, в числе погибших оказался «министр войны» ИГ Гулмурод Халимов, заявили в ведомстве.

Прорыв длившейся более трех лет блокады города Дейр-эз-Зора сирийские правительственные войска осуществили 5 сентября.

Напомним, что Халимов стал военным руководителем ИГ в сентябре 2016 года. До 2015 года он был командиром ОМОНа МВД Таджикистана пока не примкнул к ИГ.

В своем вдеообращении, которое появилось в интернете в мае 2015 года, Халимов рассказал, что недоволен правоохранительными органами страны, отношениями Таджикистана с Россией и США, а также раскритиковал власти республики за запрет на ношение традиционной мусульманской одежды и пятикратный намаз.

За информацию о местонахождении Халимова власти США объявили награду в 3 млн долларов. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров «Исламского государства».

