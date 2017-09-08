Рогозин заявил об ужесточении правил закупок иностранных самолетов и судов

В Госдуму поступил законопроект, предоставляющий правительству исключительное право ограничивать для компаний с госучастием размещение крупных заказов на постройку судов и авиатехники у иностранных производителей, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Считайте, что с 1 января уже новый будет режим», — сказал вице-премьер.

По его словам, согласно поправкам, комиссия будет регулировать все заказы свыше определенных сумм. Для авиации это не более 1 млрд рублей, по морской технике — до 2 млрд рублей, по вертолетам — 400 млн рублей.

«Фактически теперь некоторая самостоятельность, самостийность отдельных заказчиков будет отрегулирована правительством», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что этот процесс касается всех — «и „Газпрома“, и „НОВАТЭКа“ , и других»

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в базе данных Госдумы был зарегистрирован 5 сентября.

В пояснительной записке законопроекта указано, что юридические лица «в отдельных случаях осуществления закупок имеют возможность не информировать Комиссию о заключаемых договорах на

закупку некоторых видов товаров». Речь идет о закупках судов и авиатехники, которые зачастую не проходят согласование в правительстве.