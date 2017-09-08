Госдепартамент заявил о нежелании продолжать обмен контрмерами с Россией

США не желают продолжать обмен недружественными мерами с Россией. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По словам Науэрт, государства достигли самой низшей точки в отношениях. Она добавила, что в Госдепартаменте США хотят улучшить отношения с Россией. По ее словам, есть много сфер, в которых США могут сотрудничать с Россией. Одной из этих сфер представитель ведомства назвала Сирию.

Она сказала, что американская сторона довольна российско-американским соглашением по перемирию в Сирии, которое длится уже несколько недель.

31 августа власти США потребовали от правительства России закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Вашингтон объяснил это решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России.

Позднее СМИ сообщили об обысках в российском торговом представительстве в Вашингтоне. В российском торгпредстве назвали происходящее рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции.

МИД России призвал американские власти «одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты».

Позднее американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что в Госдепартаменте США обыски в российских дипломатических представительствах объяснили «осмотром зданий, которые должны были перейти под контроль США».