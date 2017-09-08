РБК: муниципальные выборы в Москве поставили рекорд по числу молодых кандидатов

На муниципальных выборах в Москве в этом году выдвинулись 8330 человек, 3073 из которых моложе 35 лет. Это следует из исследования РБК, основанного на опубликованных ЦИК данных списка кандидатов.

Издание отмечает, что в 2017 году в целом выросло число кандидатов в муниципальные депутаты. Их в два раза больше, чем в 2008 году, и в 1,7 раза больше, чем в 2012. Доля молодых кандидатов сейчас составляет почти 36,8% (2820 человек). К примеру, в 2012 среди выдвиженцев было всего 30,2% кандидатов моложе 35 лет (1253 человека), а в 2008 — 21,2% (685 человек).

Как следует из исследования, на прошлых выборах почти четверть кандидатов была старше 58 лет. В этом году лишь 17% кандидатов — пенсионного и предпенсионного возраста.

Кроме того, согласно подсчетам РБК, самое большое число кандидатов на предстоящих муниципальных выборах составили менеджеры компаний — 16,87%. На втором месте находятся безработные, их — 11,63%, на третьем — госслужащие (10,55%). На предыдущих выборах, согласно данным издания, большинство составляли бюджетники, работающие в сфере науки, образования и медицины. В 2008 году их число составляло 26,8%, в 2012 — 21,9%.

Читайте также Неделя тишины. Власти забыли проинформировать москвичей о выборах 10 сентября

Также издание отмечает, что, несмотря на то, что «Единая Россия» выдвинула в этом году самое большое число кандидатов — 1477 человек, количество единороссов от общего числа выдвиженцев наоборот резко уменьшилось — 19% на нынешних выборах в сравнении с 42% на муниципальных выборах в 2008 году.