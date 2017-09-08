10 сентября в Москве можно будет увидеть северное сияние

Северное сияние в небе над Москвой можно будет увидеть в ночь на 10 сентября. Об этом агентству «Москва» сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергей Гайдаш.

«6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим — до 50%, однако точное время предсказать нельзя», — пояснил Гайдаш.

Специалист уточнил, что северное сияние можно будет увидеть в случае, если явление не придется на дневное время и если его не закроют облака. В последний раз москвичи видели северное сияние в октябре 2003 г.

В начале августа Московский планетарий сообщил о предстоящем частичном лунном затмении, во время которого должно было произойти изменение цвета части лунного диска на «бордово-красный».

Также по словам ученых, 21 августа должно было произойти полное затмение Солнца, которое называют Великим американским.