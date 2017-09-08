Сечин назвал «кретинизмом» оглашение в суде его разговора с Улюкаевым. Там была гостайна

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» оглашение в суде стенограммы его разговора с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым перед арестом последнего. Об этом Сечин заявил в интервью корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил глава «Роснефти».

По мнению Сечина, процесс по делу бывшего министра «должен был быть закрытым».

Прослушку переговоров Сечина и Улюкаева зачитал в суде прокурор. Судя по записям, основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева.

Из прослушки, которую вели оперативники управления «К» ФСБ, в частности стало известно о «корзинке с колбасой», которую глава «Роснефти» подарил экс-министру Алексею Улюкаеву во время встречи в офисе «Роснефти».

Ранее в ходе Восточного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что убежден в виновности экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По его словам, здесь «не о чем даже говорить».

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Сам Улюкаев уверен, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.