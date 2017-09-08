Несколько человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в Балашихе

При обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе пострадали семь человек. Среди них один ребенок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

При этом в региональном центре МЧС «Интерфаксу» сообщили о троих пострадавших, среди которых один ребенок.

В свою очередь, в пресс-службе местной администрации агентству сообщили, что обрушение произошло в заброшенном кинотеатре «Союз» — там рухнула кирпичная стена.

По словам источника Интерфакса в региональной службе технического надзора, обрушение стены могло стать следствием нарушения правил строительно-восстановительных работ в кинотеатре.

«Предварительно, строители могли отступить от технологии и недостаточно укрепить конструкцию, недооценив ее ветхость, либо сэкономив», — сказал источник.

Другая версия инцидента – критически аварийный характер здания. По словам источника, в таком случае доступ на работы нельзя было давать.

Юлия Суханова