В московском метро мужчину ранили ножом

В ходе конфликта между двумя пассажирами московского метро один из мужчин получил ножевое ранение. Инцидент произошел на станции «Третьяковская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве подтвердила агентству информацию о случившемся.

«В столичную полицию поступила телефонограмма о доставлении мужчины в лечебное учреждение с ножевым ранением», — рассказал источник.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Полиция пытается установить личность нападавшего при помощи комплекса «Безопасный город» и камер наблюдения.

Юлия Суханова