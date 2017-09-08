На Солнце произошла третья мощная вспышка за последние дни

Новая мощная вспышка на Солнце произошла 8 сентября, ее максимум пришелся на 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на график солнечной активности Физического института Академии наук (ФИАН).

О том, что в космосе начались крупнейшие вспышки на солнце, стало известно 4 сентября. Спустя два дня, 6 сентября, произошло слияние двух солнечных пятен, в результате случилась мощнейшая вспышка за последние 12 лет. Она же считается одной из пяти самых крупнейших в истории наблюдения вспышек.

Two solar flares were released by the Sun this morning, one of which was the most powerful flare recorded since 2008 https://t.co/XpSiMdU159 pic.twitter.com/oYgptLJKyj — NASA (@NASA) September 6, 2017

Облако плазмы, которое высвободилась в результате взрыва, достигло земли на 12 часов раньше, чем ожидали ученые.

Более того, представители ФИАН заявили, что на Земле произошла планетарного масштаба магнитная буря уровня 4 по 5-ти балльной шкале. Ученые утверждает, что сила события была примерно в 10 раз больше, чем предсказывалось.

Как заявили агентству «Москва» в центре прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, в результате происходящих событий в Москве можно будет увидеть северное сияние в ночь с 9 на 10 сентября.

Жители столицы смогут увидеть это природное явление, если оно не произойдет в дневное время, или ночью его не затянут облака. В последний раз жители Москвы видели северное сияние в октябре 2003 года.

По словам специалистов, крупные вспышки на Солнце происходят каждые 11 лет в так называемые активные периоды. Однако ученые не ожидали, что это произойдет в данные период времени, так как сейчас наблюдается низкий период активности. Из-за вспышек на Солнце может происходить отказ космической техники и системы связи.

Максим Прошкин