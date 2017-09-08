МИД России: сотрудники ФБР могут «подбросить» компромат в генконсульство в Сан-Франциско

Сотрудники ФБР, которые сейчас находятся в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско, могут подбросить компрометирующей материал с целью провокации. Передает ТАСС слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Не попытка ли это американских спецслужб устроить антироссийскую провокацию и вообще, возможно, либо подбросить в здание компрометирующие материалы, либо потом их каким-то образом найти», — рассуждает Захарова.

По ее словам, у представителей внешнеполитического ведомства нет «ни малейшего представления» о том, чем занимаются сотрудники ФБР в здании генконсульства, так как МИД России об этом «не информируют».

Напомним, 31 августа власти США потребовали от правительства России закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Вашингтон объяснил это решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России.

Позднее СМИ сообщили об обысках в российском торговом представительстве в Вашингтоне. В российском торгпредстве назвали происходящее рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции.

В свою очередь, американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что в Госдепартаменте США обыски в российских дипломатических представительствах объяснили «осмотром зданий, которые должны были перейти под контроль США».

В Госдепе пояснили, что проводили строительные работы для установления перегородки между офисным пространством и жилой территорией, чтобы обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений здания консульства. По словам представителя Госдепа, российское правительство заранее было проинформировано о необходимости строительных работ.

Максим Прошкин