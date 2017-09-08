Китайская компания купит 14,2% акций «Роснефти»

Китайская CEFC станет владельцем 14,2% акций «Роснефти». Об этом сообщил один из членов консорциума, швейцарский трейдер Glencore.

CEFC войдет в состав акционеров «Роснефти» после того, как выкупит часть пакета у Glencore и катарского фонда. Glencore продаст акции по средней цене акций за последний месяц с премией около 16%.

В декабре 2016 года международный консорциум Glencore купил у «Роснефти» 19,5% акций за более чем 10 млрд евро. Таким образом, стал одним из крупнейших акционеров компании.

На данный момент в акционеры «Роснефти» входят государственная АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), QHG Shares Pte. Ltd, представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore.

Ранее «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и контракт на пять лет на поставку нефти. В соглашении идет речь о развитии партнерства по проектам в Восточной Сибири.

Китайская частная энергетическая компания CEFC была основана в 2002 году. Ее денежный оборот составляет более 40 млрд долларов. В Китае компания считается седьмой по размеру частной компанией.

Максим Прошкин