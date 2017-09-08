Все музейные коты выжили при пожаре в Эрмитаже

В результате пожара в Запасном доме Зимнего дворца пострадали несколько музейных котов. Об этом «Новой газете» сообщила ветеринарный врач котов Анна Кондратьева.

По ее словам, из-за сильного задымления пострадали 4 кота, но все они живы.

«Мы этих животных доставили в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии. Кошка Дуся, которой на месте пожарные проводили курс интенсивной терапии, жива», — сообщила «Новой газете» Кондратьева.

Напомним, днем в пятницу в подвальном помещении Эрмитажа произошел пожар. Из здания музея были эвакуированы 20 человек. О пострадавших среди людей не сообщается.

Для тушения пожара привлекли 18 пожарных экипажей. Вскоре возгорание было локализовано.

На сайте Эрмитажа сначала появилось сообщение о том, что в техническом помещении в подвале находилось несколько кошек, и «не всех животных удалось спасти».

Эрмитажные коты являются одним из символов музея. Их называют нештатными сотрудниками, так как со времен Екатерины II им пожалован статус «охранников картинных галерей». Единственным периодом, когда в Зимнем дворце не было усатой охраны, были годы блокады Ленинграда.

Юлия Суханова