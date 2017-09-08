Все музейные коты выжили при пожаре в Эрмитаже
«Новая газета»редакция
В результате пожара в Запасном доме Зимнего дворца пострадали несколько музейных котов. Об этом «Новой газете» сообщила ветеринарный врач котов Анна Кондратьева.
По ее словам, из-за сильного задымления пострадали 4 кота, но все они живы.
«Мы этих животных доставили в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии. Кошка Дуся, которой на месте пожарные проводили курс интенсивной терапии, жива», — сообщила «Новой газете» Кондратьева.
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Напомним, днем в пятницу в подвальном помещении Эрмитажа произошел пожар. Из здания музея были эвакуированы 20 человек. О пострадавших среди людей не сообщается.
Для тушения пожара привлекли 18 пожарных экипажей. Вскоре возгорание было локализовано.
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На сайте Эрмитажа сначала появилось сообщение о том, что в техническом помещении в подвале находилось несколько кошек, и «не всех животных удалось спасти».
Эрмитажные коты являются одним из символов музея. Их называют нештатными сотрудниками, так как со времен Екатерины II им пожалован статус «охранников картинных галерей». Единственным периодом, когда в Зимнем дворце не было усатой охраны, были годы блокады Ленинграда.
Юлия Суханова