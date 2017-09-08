Руководство кадетского корпуса в Томске уволилось после скандала с червями в каше

Директор Томского кадетского корпуса, его заместитель и повар учреждения подали заявления об увольнении после того, как кадеты нашли червей в каше, которую им подали в столовой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы местного департамента общего образования администрации Ирины Грабцевич, в кадетском корпусе проводятся проверки правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

«В каше действительно были обнаружены крупяные червячки, жучки. В связи с этим, все крупяные изделия в настоящее время изъяты из оборота, и Роспотребнадзор забрал их на анализ, чтобы определить качество данного продукта», — пояснила чиновница.

Ранее СМИ сообщали, что дети кадетского корпуса в Томске объявили голодовку. Они отказались от еды 7 сентября после того, как пожаловались на червей в каше. После приема пищи пятеро человек почувствовали недомогание.

Напомним, в начале августа массовое отравление случилось на турбазе в Бурятии. Тогда пострадало 66 детей и еще 11 взрослых. Было возбуждено уголовное дело по статье «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ).

Юлия Суханова