Удальцов отказался давать показания на допросе в СК

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов на допросе в Следственном комитете отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя. Об этом оппозиционер написал в твиттере.

ÐÐ° Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ ÑÑ. 51 ÐÐ¾Ð½ÑÑÐ¸ÑÑÑÐ¸Ð¸ Ð Ð¤ Ð¾Ñ Ð´Ð°ÑÐ¸ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ñ Ð¾ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð»ÑÑ. Ð¡Ð°Ð¼ ÑÐ°ÐºÑ Ð²ÑÐ·Ð¾Ð²Ð° ÑÑÐ¸ÑÐ°Ñ ÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½ÑÐ¾Ð¼ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ — Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ Ð£Ð´Ð°Ð»ÑÑÐ¾Ð² (@s_udaltsov) September 8, 2017

«Сам факт вызова считаю элементом давления», — сообщил Удальцов в социальной сети.

О том, что Следственный комитет вызвал на допрос оппозиционера, стало известно 5 сентября. Позже Удальцов рассказал, что на допрос он вызван в качестве свидетеля по «болотному делу».

«Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло», — отреагировал координатор «Левого фронта» на повестку в СК.

Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.

Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.

«Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.

Максим Прошкин