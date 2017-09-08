Удальцов отказался давать показания на допросе в СК
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов на допросе в Следственном комитете отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя. Об этом оппозиционер написал в твиттере.
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«Сам факт вызова считаю элементом давления», — сообщил Удальцов в социальной сети.
О том, что Следственный комитет вызвал на допрос оппозиционера, стало известно 5 сентября. Позже Удальцов рассказал, что на допрос он вызван в качестве свидетеля по «болотному делу».
«Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло», — отреагировал координатор «Левого фронта» на повестку в СК.
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Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.
Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».
После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.
«Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.
Максим Прошкин